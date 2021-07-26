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Самолет Belavia, подавший сигнал бедствия, направился в Москву

Лайнер запросил экстренную посадку в столице РФ из-за технической неисправности

Самолет Belavia, подавший сигнал бедствия, направился в Москву
Фото: Andreas Arnold/picture alliance via Getty Images

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Самолет Belavia, подавший сигнал бедствия, не стал садиться в Воронеже, направляется в сторону Москвы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Экипаж связался с диспетчерами и сообщил о нештатной ситуации на борту, запросив экстренную посадку в Воронеже. Диспетчеры дали разрешение, а самолет стал вырабатывать топливо. Однако позднее изменил курс в направлении Москвы", - сказал источник.

Как следует из данных Flightradar24, лайнер находится у границы Липецкой и Тульской областей и продолжает движение на небольшой высоте в сторону Москвы.

Источник также сообщил, что самолет запросил в понедельник посадку в Москве из-за технической неисправности. "Экипаж вышел на связь с диспетчерами московского авиаузла и сообщил о критическом внезапном росте температуры масла в двигателе, запросив экстренную посадку", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник в авиадиспетчерских службах сообщал "Интерфаксу", что самолет белорусской авиакомпании Belavia, следовавший из Минска в Анталию, подал сигнал бедствия над Воронежской областью.

Belavia Белоруссия Воронеж Москва

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