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Самой востребованной вакансией на транспорте Москвы стал машинист электропоезда

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В системе транспорта Москвы в I полугодии 2021 года самой востребованной вакансией за полгода стал машинист электропоезда, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта столицы.

В Центр подбора персонала с января по июнь поступило 5600 звонков от желающих стать машинистами электропоездов. Еще 4500 соискателей хотели водить автобусы или трамваи, 2700 человек интересовала работа дежурного по станции или оператора при дежурном станционного поста, 1600 - инспектора службы безопасности, 1200 - билетных кассиров.

Всего за полгода в центр позвонили 36 000 соискателей вакансий.

Всего в системе городского траанспорта работает около 200 000 человек.

Москва Дептранс Московский метрополитен

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