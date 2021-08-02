Арестованную участницу Pussy Riot госпитализировали в Москве с COVID

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Участницу Pussy Riot Риту Флорес (Маргарита Коновалова), арестованную на 15 суток за неповиновение полиции, госпитализировали с положительным тестом на коронавирус, сообщили "Интерфаксу" в правозащитном проекте "Апология протеста".

"В пятницу ее госпитализировали, так как ПЦР-тест дал положительный результат и дальнейшее ее нахождение в спецприемнике невозможно. Сегодня утром стало известно, что руководство спецприемника обратилось в суд с просьбой приостановить исполнение ареста", - отметили правозащитники.

Заседание состоится в Зюзинском суде Москвы в понедельник.

"Это делается, чтобы после выписки она снова была помещена под арест, так как срок ареста формально идет. Мы будем настаивать на прекращении ареста", - сказали в "Апологии протеста".

Там пояснили, что наличие инфекционного заболевания, заразного для окружающих, представляет основание, препятствующее отбыванию административного ареста.

Зюзинский суд 22 июля арестовал Флорес на 15 суток за неповиновение распоряжению сотрудника полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ).

С начала лета несколько участников Pussy Riot, среди которых Мария Алехина, Вероника Никульшина, Александр Софеев и Анна Кузьминых, были несколько раз задержаны и арестованы за административные правонарушения. Никульшина, Кузьминых и Софеев уехали из России сразу после освобождения от административного ареста.