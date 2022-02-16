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В Москве арестовали двух пранкеров, имитировавших приступы в метро

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Столичные полицейские задержали двух молодых людей, изображавших приступы заболевания в поездах на "оранжевой" ветке метро, на них составлены протоколы об административных нарушениях, сообщил в среду представитель московского главка МВД Владимир Васенин.

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В отношении задержанных составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство", суд назначил им наказание в виде административного ареста сроком на пять и восемь суток, сказал Васенин.

По данным ГУ МВД, в конце декабря прошлого года в поезде от станции метро "Калужская" до станции метро "Новые Черемушки", молодой человек "упал, стал громко кричать, трясти руками и ногами, имитируя приступ, чем создал панику и тревогу среди пассажиров".

"Аналогичный эпизод с его участием и участием его знакомого произошел 2 февраля текущего года в вагоне электропоезда на станции "Калужская". В дальнейшем ролики о произошедшем были размещены в одной из социальных сетей и распространились в средствах массовой информации", - пояснил Васенин.

В результате проверки сотрудники МВД на Московском метрополитене доставили в полицию нарушителей общественного порядка - двух москвичей 20 и 25 лет.

Москва МВД Владимир Васенин

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