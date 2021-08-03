Индонезийские морские звезды пополнили коллекцию "Москвариума"

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Новые виды морских звезд поселятся в центре океанографии и морской биологии "Москвариум" на ВДНХ, сообщили в пресс-службе выставки.

"В экспозиции поселятся сразу два новых вида: новогвинейская подушка и синяя линкия", - говорится в сообщении.

Новые обитатели океанариума приехали из Индонезии для дальнейшего изучения. Для них в Москве создали экосистему тропических вод в открытом аквариуме.

Новогвинейская подушка Фото: "Москвариум"

Новогвинейская подушка является одним из самых крупных видов морских звезд в Мировом океане, в диаметре она может достигать сорока сантиметров. По форме это беспозвоночное похоже на шар, поскольку ее пять лучей едва обозначены относительно массивного тела.

Синяя линкия широко распространена в тропической зоне. Ее отличает яркая окраска, которая практически не встречается у других звезд. Это беспозвоночное имеет длинные тонкие лучи.

Синяя линкия Фото: "Москвариум"

5 августа "Москвариум" отмечает свое шестилетие. В этом году праздник посвятят морским звездам. Запланированы бесплатные мастер-классы, обзорные экскурсии, публичные кормления животных и квест, посвященный новым обитателям океанариума.