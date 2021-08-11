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К утру четверга на Москву может выпасть больше трети месячной нормы осадков

К утру четверга на Москву может выпасть больше трети месячной нормы осадков
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - В ночь на четверг в Москве может выпасть 10-15 мм осадков, а местами и до 30 мм, что превышает треть месячной нормы, предупредил сайт "Метеоновости". Грядущий четверг может оказаться самым дождливым 12 августа с начала столетия, допустили синоптики.

Абсолютный рекорд для Москвы 12 августа с суточной нормой осадков 38,2 мм был установлен в 1980 году.

Месячная норма осадков для августа в Москве составляет 77 мм.

По прогнозу Росгидромета, ночью в столице может выпасть до 12 мм, днем - до 7 мм. Вероятность такого погодного сценария оценена в 89%.

Дождь в столичном регионе идет с утра среды. Днем синоптики обещали до плюс 26 градусов, ночью - 16-18 градусов тепла.

Москва Московская область Гидрометцентр

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