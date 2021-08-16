Суд арестовал главного борца с коррупцией Северо-Западного управления ФТС

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Дорогомиловский суд Москвы по ходатайству следствия отправил под арест Максима Розсыпало - и.о. начальника Службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления ФТС, подозреваемого в получении особо крупной взятки.

Об аресте фигуранта "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе суда в понедельник. Розсыпало подозревается в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Согласно фабуле дела, в июле 2021 года высокопоставленный таможенник и его неустановленные соучастники из числа сотрудников ФТС через своего коллегу - и.о. начальника отдела по противодействию коррупции Кингисеппской таможни - получили более 1 млн руб. за беспрепятственное оформление ввоза в РФ 20 автомобилей.

О задержании Розсыпало стало известно в понедельник, его официально подтвердили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета РФ.