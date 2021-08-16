В Москве задержали высокопоставленного борца с коррупцией на таможне

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - В Москве по подозрению в ополучении взятки задержан и.о. начальника службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления, сообщили в Московском межрегиональном управлении СКР на транспорте.

По версии следствия, в июле он вступил в сговор с другими сотрудниками своего таможенного управления на предмет систематического получения взяток от представителя коммерческой компании за непроведение проверок или за проведение таможенного оформления. В частности, его подозревают в том, что он через посредника потребовал от бизнесмена $700 за беспрепятственное таможенное оформление одного автомобиля.

Посредник затем получил от предпринимателя более 1 млн рублей за неприятие дополнительных мер в части таможенного контроля при оформлении 20 автомобилей. Эти деньги он передал подозреваемому и.о начальника службы по противодействию коррупции, следует из пресс-релизе.

Деньги были переданы уже в ходе оперативного эксперимента, которую провели сотрудники ФСБ и управления экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД по ЦФО на транспорте (УЭБиПК УТ МВД России по ЦФО).

В отношеними задержанного расследуется уголовное дело по ч.6 ст.290 УК (получение взятки).

Ранее о задержании высокопоставленного таможенника "Интерфаксу" сообщил осведомленный источник и добавил, что это Максим Розсыпало.