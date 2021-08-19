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Ветер в Москве повалил почти 150 деревьев и повредил около 50 автомобилей

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Ветер с порывами до 20 м/с нанес в среду ущерб Москве, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Из-за грозы в городе было повалено почти 150 деревьев. Механические повреждения получили около полусотни автомобилей", - сказал собеседник агентства в четверг.

По его информации, травмированная упавшим деревом 49-летняя женщина в момент инцидента находилась в столичном районе Хорошево-Мневники на улице Глаголева.

Накануне другой источник сообщал, что пострадавшая "получила перелом ребер и травму головы, доставлена в одну из больниц".

В метеобюро Москвы "Интерфаксу" уточнили, что во время грозы на столицу за несколько часов обрушился 21 мм осадков – порядка 27% месячной нормы августа (77 мм).

Холодный грозовой фронт пришел в Москву после 16:00 среды.

В аэропортах столичного авиаузла из-за непогоды было задержано 46 авиарейсов, еще 25 отменили во время сильного ливня.

Власти столицы вечером в среду заявили, что системы жизнеобеспечения города в непогоду работали в штатном режиме, аварийных отключений не было

Мэрия, МЧС и Гидрометцентр России заблаговременно предупредили москвичей о крайне неблагоприятных погодных условиях. В городе был объявлен предпоследний, "оранжевый" уровень опасности.

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