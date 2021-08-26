Ворота Спасской башни в Кремле закроют из-за проведения фестиваля

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Выход посетителей из Кремля через ворота Спасской башни будет приостановлен из-за проведения фестиваля "Спасская башня" с 26 августа, сообщает отдел по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны РФ.

"В связи с проведением на Красной площади Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" в период с 26 августа по 5 сентября 2021 года выход посетителей из Московского Кремля через ворота Спасской башни осуществляться не будет", - говорится в сообщении.

XIV Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет в Москве на Красной площади с 27 августа по 5 сентября.