На юго-востоке Москвы приостановили работу ресторана "Чайхана Фаррух"

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Столичное управление Роспотребнадзора проверило работу ресторана "Чайхана Фаррух" на юго-востоке Москвы, из-за выявленных нарушений деятельность заведения приостановили, сообщили в ведомстве в субботу.

"Специалистами (...) составлен протокол о временном запрете деятельности по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения - ИФ), (...) вход в чайхану опечатан в досудебном порядке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что материалы подготовлены для передачи в Люблинский районный суд города Москвы. При осмотре чайханы выявлены "комплексные нарушения санитарно-эпидемиологических требований, создающие угрозу распространения новой коронавирусной инфекции среди населения".

У работников не измеряли температуру перед началом рабочей смены, в заведении не было запаса масок, антисептиков и дезинфицирующих средств, обеззараживание помещений не проводилось.