В Москве за последние 24 часа выявили около 1,5 тыс. случаев COVID-19

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - За последние сутки в Москве выявили 1 498 случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом.

По его информации, накануне сообщалось о фиксации 1 509 пациентов с коронавирусом. Таким образом, заболеваемость COVID-19 держится в столице примерно на одном уровне вторые сутки подряд.

За сутки в Москве коронавирус привел к смерти 55 человек. Всего за время пандемии в столице умерли 27 299 жителей.

Выписаны по выздоровлению за сутки 2 040 человек. В общей сложности от COVID-19 в Москве поправились 1 млн 441 тыс. 166 жителей.

Накануне сообщалось о 2 297 выписанных и 51 умерших.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 28 августа составляет 1 млн 563 тыс. 508.

23 июля мэр города Сергей Собянин заявил, что пик заболеваемости COVID-19 в Москве пройден. Власти надеются на дальнейшее улучшение ситуации.

13 августа мэр сообщил, что число новых госпитализаций больных коронавирусом COVID-19 уменьшилось более чем вдвое по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня. В связи с сокращением числа госпитализаций мэр заявил о смягчении коронавирусных ограничений.