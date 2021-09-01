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30 лет назад: хроника последних дней СССР

В первый день осени Москве пообещали сильный дождь и грозу

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - В Москве 1 сентября возможны дожди, местами сильные, гроза и усиление ветра, прогнозирует Гидрометцентр России. По оценке синоптиков, к ночи в городе может выпасть до 14 мм осадков - чуть более 20% месячной нормы.

Пик дождей в столице ожидается на период с 15:00 до 24:00.

Днем будет прохладно, максимальная температура воздуха не превысит 19-21 градусов.

Месячная норма осадков сентября в Москве - 65 мм.

31 августа научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в первые дни сентября в западной будет выше или около климатической нормы, в западной части России, до Волги, температурный режим будет ниже климатической нормы. По его прогнозу, жители европейской части страны уже 1 сентября заметят календарную границу и наступление осени, тогда как год назад ощутимой разницы между погодой в конце августа и в начале сентября не было. Еще более заметным похолодание будет 2 сентября, что связано с установлением циклонического режима.

Москва Гидрометцентр Роман Вильфанд

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