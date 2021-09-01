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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Около трети месячной нормы осадков выпадет местами в Москве к ночи

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - По прогнозам синоптиков, до конца суток в Москве ожидаются сильный дождь, гроза и усиление ветра до 16 м/с, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства в среду.

"В отдельных районах столицы может выпасть до 20 мм осадков – почти треть месячной нормы", говорится в сообщении.

Городские службы работают в режиме повышенной готовности из-за непогоды. На улицах Москвы дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток".

"Просим автомобилистов быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, пешеходов – быть внимательнее на улице, не укрываться от непогоды под деревьями", - подчеркивается в сообщении.

Москва

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