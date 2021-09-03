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Утвержден предмет охраны дома-"хамелеона" на Пятницкой улице в Москве

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Особняк Коробковой на Пятницкой улице в центре Москвы получил уточненный предмет охраны, сообщили в пятницу в пресс-службе Мосгорнаследия.

"Особняк Коробковой – настоящее украшение Пятницкой улицы, да и всего Замоскворечья. Дом сразу привлекает внимание необычным для построек XIX века лиловым цветом. Это цвет-"хамелеон", меняющий оттенок от лилового до сиреневого в зависимости от погоды и освещения. Для разработки предмета охраны памятник и архивные материалы были тщательно изучены. Эксперты перечислили все важные элементы здания. Эти данные легли в основу предмета охраны", - сказал руководитель департамента Алексей Емельянов.

Он уточнил, что в предмет охраны были включены градостроительные характеристики здания, его облик, конструкции, оригинальные материалы и высотные отметки уровня крыши. Ценными были признаны планировка и оформление интерьеров особняка. Особо специалисты выделили элементы декора помещений.

Здание, расположенное по адресу: улица Пятницкая, д.33-35, стр.1, обладает статусом объекта культурного наследия федерального значения.

История здания насчитывает полтора века. Особняк является образцом архитектурного стиля эклектика с ярко выраженными мотивами барокко. Асимметричный особняк с угловой башней и чешуйчатым куполом крыши был построен в 1866 году. Примерно через 30 лет знаменитый архитектор Лев Кекушев перестроил его для купца Трифона Ивановича Коробкова и его жены Ольги Петровны, к которой особняк перешел после смерти мужа.

Во время реставрации в 2013-2015 годах особняку вернули его историческое оформление в лиловом цвете.

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