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"Аэроэкспресс" отменит ряд поездов в "Шереметьево" 11-12 сентября

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Расписание движения аэроэкспрессов Шереметьевского направления 11-12 сентября изменится в связи с проведением плановых работ на железной дороге, некоторые рейсы в аэропорт и обратно будут отменены, сообщил "Аэроэкспресс".

11 сентября аэроэкспрессы с Белорусского вокзала в аэропорт "Шереметьево" будут курсировать по стандартному расписанию до 21:05 включительно. Рейсы отправлением в 21:35, 22:05, 22:35 и 23:35 отменены. Поезд в 23:05 отправится по расписанию.

Из аэропорта "Шереметьево" 11 сентября аэроэкспрессы будут курсировать по графику до 20:17. Рейс в 21:47 отправится раньше на 7 минут - в 21:40. Аэроэкспрессы отправлением из аэропорта в 20:47, 21:17, 22:17, 22:47, 23:17 и 23:47 отменены.

12 сентября рейсы в 5:35, 6:05 и 6:35 с Белорусского вокзала и в 5:47, 6:17 и 7:17 из аэропорта отменены. Остальные рейсы 12 сентября будут осуществляться в соответствии с графиком.

Во время отмены рейсов доехать до и из аэропорта "Шереметьево" можно будет на экспресс-автобусах от станции метро "Ховрино". Автобусы под номером 1195 следуют до терминалов В, С и отправляются каждые 15-20 минут. Экспрессы под номером 1195Д следуют до терминала D и отправляются каждые 30 минут.

Перевозчик рекомендует пассажирам предварительно ознакомиться с расписанием движения поездов перед поездкой и заранее прибывать в терминалы "Аэроэкспресса".

"Аэроэкспресс" занимается доставкой пассажиров по железной дороге в аэропорты Москвы. Компания эксплуатирует 11 двухэтажных поездов производства швейцарской Stadler и 7 одноэтажных электричек, имеет собственный терминал в аэропорту "Шереметьево". Владельцами компании являются бизнесмены Искандар Махмудов и Андрей Бокарев и структуры "Трансгрупп". Еще 25% - у "Российских железных дорог".

Аэроэкспресс Шереметьево Москва

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