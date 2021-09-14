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30 лет назад: хроника последних дней СССР

В Москве выставили на торги три здания "Киностудии имени Горького"

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - В Москве выставили на торги комплекс из трех зданий бизнес-центра на Ленинградском проспекте из имущества АО "ТПО "Киностудия им. М. Горького". Начальная цена лота определена в 1,238 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в ИФК "Солид", которая организует эти торги.

Аукцион назначен на 12 октября.

Продаются здания по адресу Ленинградский проспект, дом 47, строения 1, 4 и 6. Их общая площадь составляет 12,8 тыс. кв.м, они входят в единый бизнес-центр. Сейчас в них находятся офисы.

Москва ИФК Солид Киностудия Горького

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