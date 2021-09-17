В булочной Филиппова обнаружены призматические окна более чем столетней давности

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - В ходе реставрации знаменитой Филипповской булочной на Тверской улице в Москве обнаружены призматические окна рубежа XIX-XX веков, сообщил "Интерфаксу" в пятницу глава департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов.

"Буквально на днях специалисты, проводившие обследование подвальных помещений, порадовали нас новыми находками. Им удалось раскрыть сохранившиеся световые окна фирмы "Люксфер". Такие окна ставили на рубеже XIX-XX веков, и в Москве их немного", - сказал Емельянов.

Он пояснил, что такие призмы собирали свет, поэтому в подвале было светло, а хозяевам не нужно было тратиться на дополнительные электролампочки.

"После 1917 года ухаживать за световыми окнами в Москве перестали: стекла бились, а сами отверстия со временем забетонировали или заасфальтировали. Сейчас реставраторы их обнаружили", - сказал Емельянов.

Глава департамента подчеркнул, что эти окна отреставрируют. "Это касается не только окон, но и всех элементов, обнаруженных при реставрации Филипповской булочной. Ценные элементы декора фасадов и интерьеров будут бережно отреставрированы либо на месте, либо в реставрационных мастерских", - отметил он.

Собеседник агентства сообщил, что в начаты работы по демонтажу аварийных деталей согласно технологической карте, разработанной реставраторами.

"Все работы ведутся в полном соответствии с согласованной Мосгорнаследием методикой. Все декоративные элементы фасада будут предварительно укреплены и бережно демонтированы с целью их сохранения. Кроме того, аварийные элементы будут укреплены по особой технологии для фиксации их формы и сохранения целостности, а также обработаны камнеукрепителем снаружи, а при необходимости и внутри", - рассказал Емельянов.

Ранее были демонтированы и перевезены в мастерские некоторые элементы декора интерьера: росписи на живописном плафоне, альфрейные росписи, имитирующие обои с виньетками, а также уникальный барельеф "Танец", с большой вероятностью выполненный Петром Кончаловским и Сергеем Коненковым, и кариатиды зала ресторана "Центральный".

Ранее сообщалось, что в доме Филиппова планируется разместить комплекс "Corinthia Hotel&Residences". Здесь появятся отель Corinthia и фирменные апартаменты с обслуживанием. Кроме того, по фронту Тверской улицы предполагается разместить торговые площади.