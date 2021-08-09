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В здании с Филипповской булочной на Тверской оставят только фасад

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Главгосэкспертиза России сообщила, что одобрила проект реконструкции здания в Москве по адресу Тверская улица, 10, в котором была "Филипповская булочная". По последнему утвержденному проекту, от здания оставят только исторический фасад.

Остальной объем будет новым, в здании снова разместят гостиницу с булочной и современной парковкой. Работы, в том числе по воссозданию дореволюционных интерьеров булочной, планируется завершить в 2024 году.

Проектную документацию подготовили в ООО "Проект СПиЧ". Застройщик - ООО "Специализированный застройщик "Люксъ отель".

"Согласно последнему проекту, рассмотренному экспертами ООО "Объединенное экспертное содружество", здесь проведут реставрацию, реконструкцию и строительство с приспособлением здания к современному использованию и сохранением исторического фасада", - сообщила Главгосэкспертиза.

Здание, которое занимал Торговый дом Дмитрия Филиппова, было построено в 1837 году и реконструировано в 1891-1897 годах. Интерьеры разрабатывал в 1905-1907 годах архитектор Николай Эйхенвальд при участии Петра Кончаловского, Сергея Коненкова и Владимира Маята.

Дмитрий Филиппов открыл в здании "Франция" на 550 мест, а на первом этаже - булочную, ставшую легендарной. После революции гостиницу национализировали и назвали "Люксъ", затем, в 1920 году, организовали там общежитие Коминтерна. В 1953 году здание переделали в гостиницу "Центральная". Булочная все это время продолжала работать.

В конце XX века булочную закрыли, а затем началась реконструкция здания. Работы то останавливали, то продолжали более десяти лет.

Дмитрий Филиппов Главгосэкспертиза Москва Проект СПиЧ Люксъ отель

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