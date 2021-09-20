Дождь и порывистый ветер ожидаются в Москве в ближайшие часы

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Дождь и усиление ветра ожидаются в Москве в ближайшие часы с сохранением до 10 часов утра вторника, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

Москвичам и гостям города рекомендовано не находиться вблизи линий электропередач, деревьев и шатких конструкций, а также покинуть открытое пространство и укрыться в помещении.

По предварительным оценкам, с вечера 19 сентября в столице выпало 12 мм осадков, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы. Месячная норма осадков для сентября в Москве - 65 мм.

По прогнозу синоптиков, дожди разной степени интенсивности сохранятся в столичном регионе до середины недели. По разным оценкам, в Москве может выпасть от 50 до 60% месячной нормы осадков.

Из-за непогоды в Москве действует повышенный, "желтый" уровень опасности.