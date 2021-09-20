В Замоскворечье построят жилой комплекс Armani

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - В Москве к 2024 году построят первый в России жилой комплекс, созданный в партнерстве с Giorgio Armani, сообщила председатель совета директоров Vos'hod Марина Руднева.

Дом общей площадью около 10 тысяч квадратных метров вместит 24 резиденции, его построят на пересечении Старомонетного и Большого Толмачевского переулков. Разрешение на строительство было получено в июле 2021 года.

Вложения в проект составят 5,5 млрд рублей. В эту сумму пойдут затраты на реставрацию исторического особняка купца Масягина XIX века, который станет общественным пространством проекта.

"Интерьеры лобби жилого комплекса, а также club house для жителей, расположенный в историческом особняке 19 века на территории комплекса, отражают фирменный стиль Armani, присущий всем проектам бренда в мире", - сказала Руднева.

Дома Armani уже построены в Милане, Лондоне, Майами, Дубае, Пекине и Нью-Йорке.

В мае 2021 года стало известно, что усадьба Масягина разрушена на 95% и что здание решили отреставрировать методом "переборки", полностью разобрав.

Главный дом городской усадьбы купца Ивана Масягина имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Департамент культурного наследия города Москвы в 2012 году включил в предмет охраны дома его местоположение, объемно-пространственную-композицию особняка вместе с пристройкой 1925 года, конструкцию крыши, архитектурно-художественное оформление фасадов и материалы их отделки, планировку интерьеров и столярные элементы - окна, двери.

Одноэтажный деревянный дом с мезонином был построен в 1819 году на земле, которую купец третьей гильдии Сыромятной слободы Иван Масягин купил после пожара 1812 года. Дом строили по "образцовому" проекту, который разработали для застройки послепожарной Москвы. До 1917 года в доме жили разные купеческие семьи.