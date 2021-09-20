В московском метро ненадолго закрывали станцию "Пролетарская"

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - В московском метро в понедельник ненадолго закрывали станцию "Пролетарская" Таганско-Краснопресненской линии.

Городской департамент транспорта в 17:10 сообщил, что ее закрыли по техническим причинам и поезда проезжали ее без остановки. В 17:20 департамент объявил, что станция открылась и работает в обычном режиме.

По данным источника "Интерфакса", на станции возникло задымление, причина которого устанавливается. Позднее и в Дептрансе подтвердили, что станцию закрыли на пять минут из-за сообщения о задымлении. Ее проверили и пожара или задымления не обнаружили.