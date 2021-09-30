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В Московском зоопарке появилась пара краснокнижних потто

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В Московском зоопарке впервые появились краснокнижные приматы потто из семейства лориевых. Как уточняют в зоопарке, пара потто поселилась в Москве еще в июле, но недавно ее перевели в "Ночной мир" Дома приматов и теперь их можно увидеть.

У них густой мех серого или коричневого оттенков. Длина тела взрослой особи составляет около 40 сантиметров, вес — около килограмма. Морда широкая, с выступающими большими темными глазами. В дикой природе они живут не больше 20 лет, в неволе - до 26.

В дикой природе потто ведут ночной образ жизни, живут в кронах деревьев, в том числе в дуплах, и почти не спускаются на землю.
В зоопарке им днем обеспечивают "ночной режим", включая только лампы красного спектра, чтобы они бодрствовали в часы посещения. Вечером в павильоне включают лампы с дневным светом, и потто укладываются спать.

В природе потто формируют пару только на период размножения, но новые обитатели зоопарка поступили туда уже как сформированная пара и живут в одном вольере. Зоологи надеются получить от них потомство.

"Чтобы африканским приматам было комфортно у нас, мы обновили к их прибытию вольер. По стволам бамбука и стеблям лиан они могут ходить, а в листве ивовых и бамбуковых ветвей — укрыться от посторонних глаз. Также в жилище расставлены деревянные домики", - рассказала сайту мэрии Москвы гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

Потто медлительны, бесшумны и осторожны. Почувствовав опасность, они замирают в одной позе, чему способствует уникальное строение кровеносных сосудов, обеспечивающих циркуляцию крови в неподвижном положении. Таким образом животное становится незаметным для хищника.

Передвигаться по деревьям приматам помогает уникальное строение конечностей. Большие пальцы кистей и стоп на 180 градусов повернуты относительно других пальцев, на передних лапах указательные пальцы редуцированы до бугорков. На задних лапах второй палец имеет специальный "чистящий" коготь, а на остальных растут плоские ногти, напоминающие человеческие.

В меню потто будут входить сверчки, саранча, мучник, а еще акациевая камедь, фрукты, овощи и корнеплоды. При этом насекомых выпускают в вольер живыми, чтобы приматы не теряли охотничьих навыков.

В дикой природе потто обитают во влажных тропических лесах Камеруна, Гамбии, Гвинеи-Бисау, Либерии, Нигерии, Сенегале и других странах Западной Африки.

Московский зоопарк Москва Западная Африка

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