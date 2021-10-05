В столичном регионе раскрыли деятельность сети ячеек экстремистов

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность сети законспирированных ячеек организации "Нурджулар" (это религиозное объединение признано в РФ экстремистским и запрещено) в Московском регионе, сообщили в пресс-центре МВД России.

"Сотрудники Главного управления по противодействию экстремизму МВД России совместно с коллегами из Москвы и Московской области на территории столичного региона пресекли деятельность управляющего центра разветвленной сети законспирированных ячеек запрещенной международной экстремистской организации "Нурджулар", - сказали в пресс-центре журналистам во вторник.

По данным МВД, участники указанной организации предпринимали попытки создания многоуровневой системы продвижения своей радикальной идеологии на территории России.

"В этих целях они подбирали и вербовали новых участников, в первую очередь, из среды студенческой молодежи Москвы. Отбирали из их числа лиц для дальнейшего прохождения подготовки в религиозных центрах в одной из зарубежных стран, а также методически обеспечивали и координировали свои ячейки, действовавшие в российских регионах", - пояснили в министерстве.

Как установили правоохранительные органы, было проведено более 250 собраний (дарсов) ячеек, на которых изучались идеологические основы "Нурджулар", а именно литература, внесенная в федеральный список экстремистских материалов.

Одновременно на территории Москвы и области по 12 адресам был проведен комплекс обысков при поддержке сотрудников Росгвардии.

Представитель столичного главка следственного комитета (СК) Юлия Иванова в свою очередь сообщила, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.ч. 1, 2 ст. 282.2 УК РФ (организация и участие в деятельности экстремистской организации).

По версии следствия, участники проводили собрания в период с декабря 2019 года по январь 2020 года в одной из квартир, расположенной по улице Вавилова в Москве, где члены организации изучали экстремистскую литературу.

"В настоящее время установлены и задержаны ряд подозреваемых, которые в ближайшее время будут доставлены в подразделение ведомства для проведения необходимых следственных действий. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению иных лиц, причастных к совершению указанного преступления", - сообщила Иванова.

В 2008 году организация "Нурджулар" была признана Верховным судом РФ экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России.