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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Мокрый снег с дождем ожидается в Москве

Мокрый снег с дождем ожидается в Москве
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Погодные условия в столичном регионе ухудшатся вечером в среду, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Во второй половине дня и ночью в Москве ожидаются осадки в виде мокрого снега с дождем, уточняет метеослужба. Температура воздуха не превысит 2-4 градусов.

В регионе возможны порывы ветра до 15-18 м/c, повышенный, "желтый" уровень погодной опасности действует до 21:00 четверга, отмечает Гидрометцентр.

По прогнозу синоптиков, в четверг в Москве резко потеплеет – до 12-14 градусов, местами пройдут дожди.

Атмосферное давление в течение суток упадает почти на 15 пунктов – с 750 до 736 мм рт.ст.

Гидрометцентр Москва

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