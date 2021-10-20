Мокрый снег с дождем ожидается в Москве

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Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Погодные условия в столичном регионе ухудшатся вечером в среду, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Во второй половине дня и ночью в Москве ожидаются осадки в виде мокрого снега с дождем, уточняет метеослужба. Температура воздуха не превысит 2-4 градусов.

В регионе возможны порывы ветра до 15-18 м/c, повышенный, "желтый" уровень погодной опасности действует до 21:00 четверга, отмечает Гидрометцентр.

По прогнозу синоптиков, в четверг в Москве резко потеплеет – до 12-14 градусов, местами пройдут дожди.

Атмосферное давление в течение суток упадает почти на 15 пунктов – с 750 до 736 мм рт.ст.