Из-за пожара ограничили движение по 1-й Тверской-Ямской в Москве

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - В центре Москвы случился пожар в административном здании по адресу 1-я Тверская-Ямская дом 30, сообщили "Интерфаксу" в региональном управлении МЧС. По их данным, возгорание началось на втором этаже.

Пожар тушат.

Движение по 1-й Тверской-Ямской в сторону области ограничено, предупредил городской Департамент транспорта. Сначала там уточнили, что движение организовано по одной полосе встречного направления, затем - что по двум полосам встречного направления.