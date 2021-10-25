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Из-за пожара ограничили движение по 1-й Тверской-Ямской в Москве

Из-за пожара ограничили движение по 1-й Тверской-Ямской в Москве
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - В центре Москвы случился пожар в административном здании по адресу 1-я Тверская-Ямская дом 30, сообщили "Интерфаксу" в региональном управлении МЧС. По их данным, возгорание началось на втором этаже.

Пожар тушат.

Движение по 1-й Тверской-Ямской в сторону области ограничено, предупредил городской Департамент транспорта. Сначала там уточнили, что движение организовано по одной полосе встречного направления, затем - что по двум полосам встречного направления.

Москва МЧС Дептранс

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