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Самолет Анталия-Москва приземлился с предположительно отказавшим двигателем

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Пассажирский Airbus из Анталии (Турция) приземлился в Москве с предположительно отказавшим двигателем, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Самолет Airbus A-330 выполнял рейс из Анталии. Перед посадкой в "Шереметьево" экипаж доложил о срабатывании сигнализации отказа одного из двигателей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, самолет удалось благополучно посадить. Никто не пострадал.

"Интерфакс" пока не располагает официальной информацией.

Анталия Турция Москва Шереметьево

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