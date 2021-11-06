Самолет Анталия-Москва приземлился с предположительно отказавшим двигателем

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Пассажирский Airbus из Анталии (Турция) приземлился в Москве с предположительно отказавшим двигателем, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Самолет Airbus A-330 выполнял рейс из Анталии. Перед посадкой в "Шереметьево" экипаж доложил о срабатывании сигнализации отказа одного из двигателей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, самолет удалось благополучно посадить. Никто не пострадал.

"Интерфакс" пока не располагает официальной информацией.