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Гололед и усиление ветра ожидаются в Москве в ночь на четверг

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Гололедица и порывистый ветер ожидаются в Москве в ночь на четверг и утром в пятницу, сообщает пресс-служба главка МЧС Москвы.

"В ближайшие часы с сохранением ночью и утром 11 ноября в городе Москве ожидается гололед, гололедица, усиление ветра с порывами до 15 м/с",- говорится в сообщении ведомства.

В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями спасатели рекомендуют автомобилистам снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также не парковать транспорт под деревьями.

Москва МЧС

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