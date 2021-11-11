Гололед и усиление ветра ожидаются в Москве в ночь на четверг

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Гололедица и порывистый ветер ожидаются в Москве в ночь на четверг и утром в пятницу, сообщает пресс-служба главка МЧС Москвы.

"В ближайшие часы с сохранением ночью и утром 11 ноября в городе Москве ожидается гололед, гололедица, усиление ветра с порывами до 15 м/с",- говорится в сообщении ведомства.

В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями спасатели рекомендуют автомобилистам снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также не парковать транспорт под деревьями.