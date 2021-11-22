Пожар в хостеле на юго-востоке Москвы потушен

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Спасатели МЧС ликвидировали возгорание в здании хостела на Волгоградском проспекте в Москве, сообщает пресс-служба главка МЧС столицы.

Там уточнили, что пожар был полностью потушен в 00:57 по московскому времени.

В результате инцидента пострадали три человека. Из здания были эвакуированы 80 человек, еще 16 спасены пожарными.

Площадь пожара составила 300 кв. метров.

Представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова сообщила журналистам, что надзорное ведомство начало проверку по факту пожара.

"В ночь на 22 ноября 2021 года в здании хостела на Волгоградском проспекте произошло возгорание. Информация о пострадавших уточняется. Лефортовская межрайонная прокуратура проводит проверку исполнения ответственными лицами требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности, а также безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья потребителей", - сказала Нефедова.

Как сообщалось, пожар произошел в хостеле на Волгоградском проспекте в Москве. В районе пожара было затруднено движение транспорта.

По данным источника "Интерфакса", причиной пожара могло стать грубое нарушение правил пожарной безопасности.