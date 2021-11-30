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Москва изъяла у частников полгектара земли для строительства дороги

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - В Можайском городском округе из частной собственности изымают в общей сложности 5000 квадратных метров от двух участков для строительства дороги к садовым товариществам "Дружба" и "Балтика" вблизи деревни Новый Путь, следует из сообщения на портале мэра Москвы.

Землю изымут у правообладателей для государственных нужд, под цели, указанные в адресной инвестиционной программе Москвы на 2021-2024 годы. Владельцам участков направят уведомления об этом в течение семи дней с момента подписания решения.

По закону, с собственниками будет заключен договор, в котором, в том числе, будет указан размер компенсации за изъятые земли.

Москва Можайский район Новый Путь СНТ Балтика СНТ Дружба

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