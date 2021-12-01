На синей ветке московского метро человек упал на пути

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - В Московском метро на восточном отрезке Арбатско-Покровской линии поезда стали ходить с увеличенными интервалами, сообщил Департамент транспорта.

Это произошло "из-за человека на пути".

Пять минут спустя Дептранс уточнил, что поезда перестали ходить от станции "Курская" до "Партизанской", а в обратном направлении следуют с увеличенными интервалами. Других подробностей ведомство не сообщило.

Между тем источник, знакомый с ситуацией, сообщил "Интерфаксу", что пассажир упал под прибывающий поезд на станции "Семеновская".