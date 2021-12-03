В Москве задержан стрелявший по такси водитель внедорожника

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - В Москве задержан подозреваемый в стрельбе в ходе дорожного конфликта, сообщили в пресс-службе столичного управления МВД. Его задержали на месте происшествия. Источник "Интерфакса" ранее рассказал, что водитель внедорожника стрелял по таксисту.

Конфликт со стрельбой произошел днем в пятницу у дома 76 на Большой Грузинской улице. По версии полиции, один из водителей выстрелил в другого, предположительно, из травматического пистолета.

Пострадавшему оказана медицинская помощь, добавили в пресс-службе.

По данным источника "Интерфакса", причиной стрельбы стало то, что таксист не уступил внедорожнику дорогу.