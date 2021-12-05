Станции московского метро и МЦК украсят к Новому году

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Почти на двух десятках станций московского метро установят новогодние елки, сообщили в воскресенье в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"Мы начали украшать кассы и стойки живого общения в метро. А еще устанавливаем главные символы Нового года - зеленые и пушистые елки. С понедельника 17 елок будут радовать вас на станциях Кольцевой и смежных с ней линий", - сообщили в ведомстве.

В департаменте добавили, что новогодние деревья, в частности, появятся на станциях "Краснопресненская", "Белорусская", "Комсомольская", "Таганская", "Павелецкая", "Проспект Мира", "Курская", "Добрынинская", "Парк культуры", "Октябрьская" и "Киевская".

Как рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, слова которого привели в ведомстве, всего будут украшены вестибюли 56 станций метро, 26 станций МЦК (Московского центрального кольца) и МЦД (Московских центральных диаметров), шесть автовокзалов.

Он добавил, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина в начале декабря в городе традиционно начинают украшать транспортную инфраструктуру к Новому году.