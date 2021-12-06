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До 15 сантиметров снега может выпасть за сутки в Москве

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Снегопад, по прогнозам синоптиков, начнется в столице в ночь на вторник, усилится к утру, прирост снега может составить до 15 сантиметров, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, которого цитирует телеграм-канал комплекса городского хозяйства.

Снегопад будет сопровождаться усилением ветра до 15 м/с. "В связи с неблагоприятными погодными условиями коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности", - заявил заммэра.

По его информации, подготовлена спецтехника для проведения противогололедной обработки и уборки дорог и тротуаров, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов.

Энергетикам дано указание выделить необходимое количество резервных генераторов.

"До начала интенсивного снегопада коммунальная техника проведет противогололедную обработку проезжей части и тротуаров", - уточнил Бирюков.

Затем, по его словам, спецтехника выйдет подметать дороги и проводить повторную противогололедную обработку. Цикл работ будут повторять по мере необходимости. На опасных участках дорог, в первую очередь, на МКАД и в новой Москве, будет организовано дежурство тягачей.

Власти Москвы просят водителей в непогоду быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию и с пониманием относиться к работе городских служб.

Москва

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