Пробки в Москве уже достигли восьми баллов

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Жителям Москвы стоит воздержаться от поездок на личных автомобилях из-за сильного снегопада в городе, лучше общественным транспортом, сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"ЦОДД настоятельно просит водителей отказаться от автомобилей сегодня. Уже сейчас движение в городе оценивается в восемь баллов. На дорогах большое количество снега, что сильно затрудняет движение транспорта и влияет на трафик. Низкие скорости и ДТП также осложняют движение", - говорится в сообщении.

Уточняется, что движение затруднено в центры Москвы, на Садовом кольце и Третьем транспортном кольце (ТТК), на МКАД, а также в местах проведения дорожных работ.

В ведомстве призвали граждан в течение дня пользоваться городским транспортом, который работает штатно.