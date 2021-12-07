Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Пробки в Москве уже достигли восьми баллов

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Жителям Москвы стоит воздержаться от поездок на личных автомобилях из-за сильного снегопада в городе, лучше общественным транспортом, сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

МоскваДо 15 сантиметров снега может выпасть за сутки в МосквеЧитать подробнее

"ЦОДД настоятельно просит водителей отказаться от автомобилей сегодня. Уже сейчас движение в городе оценивается в восемь баллов. На дорогах большое количество снега, что сильно затрудняет движение транспорта и влияет на трафик. Низкие скорости и ДТП также осложняют движение", - говорится в сообщении.

Уточняется, что движение затруднено в центры Москвы, на Садовом кольце и Третьем транспортном кольце (ТТК), на МКАД, а также в местах проведения дорожных работ.

В ведомстве призвали граждан в течение дня пользоваться городским транспортом, который работает штатно.

Москва

Новости по теме

Новости

Высота снежного покрова в Москве достигла 13 см

Высота снежного покрова в Москве достигла 13 см

Погиб пассажир, упавший под поезд на синей ветке московского метро

Погиб пассажир, упавший под поезд на синей ветке московского метро

Пассажир упал под прибывающий поезд на станции метро "Первомайская"

Суд перевел из СИЗО под домашний арест бывшего вице-президента "ПИКа"

"Группе ЛСР" разрешили построить филиал Эрмитажа в промзоне ЗИЛа

"Группе ЛСР" разрешили построить филиал Эрмитажа в промзоне ЗИЛа

Москвичам пообещали мощный снегопад в ближайшие дни

Проникнувшего в тоннель метро в Москве мужчину доставили в полицию

Задержан хулиган, забравшийся на крышу поезда в московском метро

Задержан хулиган, забравшийся на крышу поезда в московском метро

Второй за час инцидент произошел в столичном метро

Движение на рыжей ветке московского метро приостановлено из-за человека на крыше поезда

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });