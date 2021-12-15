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Более 530 пунктов сбора новогодних елей откроют в Москве 2 января

Более 530 пунктов сбора новогодних елей откроют в Москве 2 января
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Акция по сбору и переработке новогодних хвойных деревьев пройдет в столице со 2 января по 20 февраля 2022 года, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Акция "Елочный круговорот" проводится в столице с 2016 года и пользуется популярностью у горожан. Ее главная цель - помочь грамотно утилизировать новогодние деревья и параллельно привлечь внимание к программе раздельного сбора мусора", - сказал журналистам в среду Бирюков.

По его словам, в проекте "Активный гражданин" жители могут проголосовать и выбрать удобные пункты приема хвойных деревьев или предложить альтернативные адреса.

"Всего в разных районах планируется разместить 534 пункта, 11 пунктов появятся на природных территориях", - уточнил заммэра.

Он напомнил, что в пунктах сбора принимают елки, сосны и пихты. Обязательным условием является отсутствие новогодней мишуры и украшений.

"Приемка деревьев на утилизацию осуществляется бесплатно. Собранные ели и пихты перерабатывают в щепу, которую используют для подсыпки в вольерных комплексах и обустройства экологических троп", - добавил Бирюков.

Москва Петр Бирюков

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