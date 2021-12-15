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Мосгордума приняла закон о молодежной политике

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Депутаты Мосгордумы приняли после доработки законопроект о молодежной политике в столице. Об этом сообщил спикер заксобрания Алексей Шапошников.

Он напомнил, что документ был принят в первом чтении 27 октября и был направлен на доработку. После этого представители депутатских объединений внесли свои поправки, поддержаны были шесть из них.

Принятый закон предусматривает комплексную систему социальной защиты молодежи, молодых семей и молодежных общественных объединений.

"Поддержка будет оказываться по различным направлениям: наука и образование, профессиональная ориентация, труд и занятость, предпринимательская деятельность, здравоохранение, физическая культура и спорт, организация досуга и отдыха, культура и художественное творчество, жилищная сфера, духовно-нравственное и патриотическое воспитание", - уточнил Шапошников и добавил, что обновление закона обеспечит условия для полноценной самореализации молодых людей в социально-экономической и общественно-политической жизни Москвы.

Московский закон решили обновить в конце 2020 года, когда в соответствующем федеральном законе повысили возраст молодежи с 30 до 35 лет.

Алексей Шапошников Мосгордума

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