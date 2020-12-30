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Президент подписал закон о повышении возраста российской молодежи

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал закон о молодежной политике, документ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с документом, на федеральном уровне определяются понятия "молодежь", "молодая семья", "молодежная политика", "молодежные общественные объединения". Кроме того, зафиксирован возраст молодежи в диапазоне от 14 до 35 лет включительно. Ранее к этой группе относили граждан от 14 до 30 лет.

Расширение "молодежной" возрастной группы и унификация понятия на федеральном уровне увеличит количество россиян, которым доступны меры социальной поддержки для молодежи и молодых семей, на 12 млн человек, поясняли ранее в профильном комитете Госдумы.

Владимир Путин Госдума

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