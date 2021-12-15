В Подмосковье началась операция по предотвращению незаконных рубок елей

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - С 15 декабря в подмосковных лесах для охраны хвойных молодняков и лесных культур от незаконных рубок стартовала операция "Елочка". Об этом сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.

"Для предотвращения, выявления и пресечения фактов рубки и незаконной заготовки хвойных деревьев для новогодних праздников в лесах усилена лесная охрана, по определенному ранее перечню лесных участков и маршрутам патрульные группы проводят патрулирования, сотрудники лесной охраны дежурят на стационарных постах", - говорится в сообщении.

За незаконную рубку лесных насаждений предусматривается административное наказание в виде штрафа в размере до 4 тысяч рублей для физических лиц и до 500 тысяч рублей для юридических лиц. Если нанесенный ущерб составит более 5 тысяч рублей, нарушителя ждет уголовная ответственность.

Ранее сообщалось, что в Москве со 2 января по 20 февраля 2022 года пройдет акция по сбору и переработке новогодних хвойных деревьев. Ее главная цель - помочь грамотно утилизировать новогодние деревья и параллельно привлечь внимание к программе раздельного сбора мусора