Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В новогоднюю ночь общественный транспорт Москвы будет работать бесплатно

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - По поручению мэра Москвы Сергея Собянина общественный транспорт Москвы, включая метро и МЦК, в новогоднюю ночь будет работать бесплатно.

"Надо сделать подарок москвичам, поэтому в новогоднюю ночь пассажирский транспорт будет бесплатный", - цитирует Собянина пресс-служба мэрии.

Прокатиться по Москве бесплатно можно будет с 20:00 31 декабря до 6:00 1 января, уточнили в мэрии.

Метро и МЦК будут работать всю новогоднюю ночь без перерыва, добавили в мэрии и уточнили, что это происходит шестой год подряд. МЦД будет работать до 2:30 1 января.

66 маршрутов наземного транспорта будут работать до утра, еще 91 маршрут - до 3:30, действующие ночные маршруты будут работать в обычном режиме.

В ночь на Рождество с 6 на 7 января работа некоторых маршрутов наземного транспорта также будет продлена до 03.30 ночи, метро и МЦК - до 02.00, "чтобы люди могли спокойно добраться домой после праздничных богослужений", добавили в мэрии.

Москва Сергей Собянин Московский метрополитен МЦК МЦД

Новости

Суд назначил административный арест Марии Алехиной и Люсе Штейн

Суд назначил административный арест Марии Алехиной и Люсе Штейн

Вечером в Москве предновогодние пробки усугубит снег с дождем

В Москве задержали сторонника ИГ, пытавшегося вербовать студентов

Участница Pussy Riot Люся Штейн сообщила о своем задержании в Москве

Мосгорсуд отказался отпустить из СИЗО основателя Group-IB Сачкова

Мосгорсуд отказался отпустить из СИЗО основателя Group-IB Сачкова

Самолет опрокинул машину противообледенительной обработки в "Шереметьево"

Самолет опрокинул машину противообледенительной обработки в "Шереметьево"
Пандемия коронавируса

Московским школам рекомендовали начать каникулы с 27 декабря

Московским школам рекомендовали начать каникулы с 27 декабря

Москвичам пообещали предновогодние пробки с 15 декабря

Более 530 пунктов сбора новогодних елей откроют в Москве 2 января

Более 530 пунктов сбора новогодних елей откроют в Москве 2 января

На некоторых московских улицах с 24 декабря изменится стоимость парковки

На некоторых московских улицах с 24 декабря изменится стоимость парковки
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });