В новогоднюю ночь общественный транспорт Москвы будет работать бесплатно

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - По поручению мэра Москвы Сергея Собянина общественный транспорт Москвы, включая метро и МЦК, в новогоднюю ночь будет работать бесплатно.

"Надо сделать подарок москвичам, поэтому в новогоднюю ночь пассажирский транспорт будет бесплатный", - цитирует Собянина пресс-служба мэрии.

Прокатиться по Москве бесплатно можно будет с 20:00 31 декабря до 6:00 1 января, уточнили в мэрии.

Метро и МЦК будут работать всю новогоднюю ночь без перерыва, добавили в мэрии и уточнили, что это происходит шестой год подряд. МЦД будет работать до 2:30 1 января.

66 маршрутов наземного транспорта будут работать до утра, еще 91 маршрут - до 3:30, действующие ночные маршруты будут работать в обычном режиме.

В ночь на Рождество с 6 на 7 января работа некоторых маршрутов наземного транспорта также будет продлена до 03.30 ночи, метро и МЦК - до 02.00, "чтобы люди могли спокойно добраться домой после праздничных богослужений", добавили в мэрии.