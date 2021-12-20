Москвичам, переболевшим COVID более полугода назад, разблокируют соцкарты

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Москвичам, переболевшим коронавирусом более шести месяцев назад, разблокируют социальные карты. Это стало возможно благодаря продлению срока действия московского QR-кода переболевшего до одного года, сообщается на официальном сайте столичной мэрии.

"Социальные карты тех, кто переболел COVID-19 в течение последних 12 месяцев, но уже более полугода назад, будут разблокированы автоматически. Это произойдет после получения данных из государственных информационных систем ЕМИАС или ЕГИСЗ - в течение пяти дней для транспорта Москвы, восьми - для Московской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что таким образом, соцкарты будут разблокированы всем, кто переболел коронавирусом в течение года.

Если транспортное приложение будет заблокировано, необходимо обратиться в техническую поддержку. Для этого, согласно сообщению, понадобится стандартная или подтвержденная учетная запись на портале mos.ru, с помощью которой можно проверить в информационных системах данные о перенесенной болезни или вакцинации.

С 20 декабря срок действия московского QR-кода переболевшего коронавирусом продлен до одного года.