Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве выросла почти на 30%

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В Москве за последние 24 часа выявили 2 714 случаев COVID-19, следует из сообщения оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом.

По его информации, накануне сообщалось о 2 126 больных COVID-19. Таким образом, суточная заболеваемость в столице выросла на 588 случаев или примерно на 28%.

По сравнению с показателем недельной давности также фиксируется рост: в прошлую субботу, 18 декабря, в российской столице выявили 2 283 заболевших.

Скончалось за последние сутки в Москве 72 пациента с коронавирусом. Показатель суточной смертности в городе в последние недели снижается. Всего коронавирус привел к смерти 36 349 столичных жителей.

Выздоровели от заболевания и выписались за сутки 3 108 москвичей. Всего от COVID-19 излечились 1 млн 852 320 человек в Москве.

Накануне сообщалось о 75 умерших и 2 772 выздоровевших пациентов с коронавирусом в столице.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 25 декабря составляет 2 млн 17 422.