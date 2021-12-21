На Третьем кольце в Москве столкнулись 13 машин

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - На западе Москвы на внешней стороне Третьего транспортного кольца в районе Кутузовского тоннеля столкнулись 13 автомобилей, сообщили в пресс-службе столичного главка Госавтоинспекции. По их данным, никто не пострадал.

По предварительной версии ГИБДД, водитель Ford Explorer перед въездом в Кутузовский тоннель столкнулся с 12 попутными машинами. Водителя Ford проверят на состояние опьянения.

Из-за ДТП ограничено движение по двум полосам в направлении Кутузовского тоннеля.

В городском Дептрансе потвердили массовую аварию на ТТК перед развязкой с Кутузовским проспектом и призвали водителей искать пути объезда.