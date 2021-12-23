Суд в Москве оставил соратницу Навального в СИЗО до 9 апреля

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей соратнице оппозиционера Алексея Навального - Лилии Чанышевой, обвиняемой в создании экстремистского сообщества.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей до 9 апреля 2022 года", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Владимир Воронин в четверг.

Он отметил, что постановление суда будет обжаловано.

Кировский районный суд Уфы арестовал Чанышеву 10 ноября по обвинению в создании экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.1 УК РФ).

Вину она не признает и считает дело политически мотивированным.

Чанышева неоднократно привлекалась к административным арестам за участие в несанкционированных акциях.