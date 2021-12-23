Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Суд в Москве оставил соратницу Навального в СИЗО до 9 апреля

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей соратнице оппозиционера Алексея Навального - Лилии Чанышевой, обвиняемой в создании экстремистского сообщества.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей до 9 апреля 2022 года", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Владимир Воронин в четверг.

Он отметил, что постановление суда будет обжаловано.

Кировский районный суд Уфы арестовал Чанышеву 10 ноября по обвинению в создании экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.1 УК РФ).

Вину она не признает и считает дело политически мотивированным.

Чанышева неоднократно привлекалась к административным арестам за участие в несанкционированных акциях.

Лилия Чанышева Алексей Навальный Басманный суд Москва Владимир Воронин

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Суточная заболеваемость COVID в Москве выросла более чем на 60%

В Москве в четверг ожидаются девятибалльные пробки

Третьяковка проведет первую в мире выставку о влиянии русской культуры на высокую моду

Третьяковка проведет первую в мире выставку о влиянии русской культуры на высокую моду

Мосгорсуд снова отказался отпустить из СИЗО экс-замминистра Ракову

Мосгорсуд снова отказался отпустить из СИЗО экс-замминистра Ракову

Первый в России 5G-полигон начал работать в Боткинской больнице

Москва снова встала в десятибалльных пробках

Москва снова встала в десятибалльных пробках
Пандемия коронавируса

Уровень заболеваемости COVID в Москве снизился от прошлого пика на две трети

Свыше тысячи новогодних елей установили в Москве

Свыше тысячи новогодних елей установили в Москве

В системе отопления в Москве температуру подняли до 130 градусов

В системе отопления в Москве температуру подняли до 130 градусов

В Москве во вторник будет 18 градусов мороза

В Москве во вторник будет 18 градусов мороза
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });