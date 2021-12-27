Москва опубликует на Федресурсе данные о продаже прав требований к должникам-банкротам

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Департамент городского имущества Москвы получил возможность публиковать объявления о предстоящей продаже на торгах прав требований к своим должникам, находящимся в процедуре банкротства, на сайте Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юрлиц (Федресурс), говорится в совместном сообщении Департамента и АО "Интерфакс", оператора реестра.

В 2021 году Департамент городского имущества начал выставлять на торги права требования к своим должникам-банкротам на электронной торговой площадке Росэлторг. Значительная часть таких лотов обеспечена залогом в виде объектов недвижимости. Покупатель получает статус залогодержателя и сможет удовлетворить свои требования за счет реализации этого залога, либо оставить его себе. Также есть компании без имущества, но с другими активами, которых может быть достаточно для погашения задолженности.

Сегодня информация о продаваемых Департаментом правах требования стала доступна на Федресурсе.

Раскрытие информации о торгах на Федресурсе "позволит привлечь к ним более широкий круг потенциальных покупателей", что поможет, "с одной стороны, быстрее очистить бюджет города от таких долгов, с другой, повысить уровень удовлетворения требований кредиторов, удачно распорядившихся купленными активами", сказал руководитель проекта Федресурс Алексей Юхнин.

В январе-сентябре 2021 года кредиторы компаний-банкротов из 3622,2 млрд рублей своих требований получили лишь 103,6 млрд рублей, или 2,9%, следует из данных Федресурса. При этом уровень удовлетворения требований залоговых кредиторов в этот же период значительно выше - 18,1% (46,6 млрд из 257,5 млрд рублей).

Объявления о предстоящих торгах и их завершении с указанием ссылки на торги на электронной торговой площадке, суммы требований и описанием имущества в залоге размещаются в карточке должника и карточке Департамента городского имущества Москвы на Федресурсе (fedresurs.ru). В разделе "Объявления о продаже прав требований (дебиторской задолженности)" карточки реализована возможностью поиска по актуальным и завершенным торгам.

Проведение торгов регулируется постановлением правительства столицы от 10.08.2020 №1228-ПП "О порядке реализации дебиторской задолженности перед бюджетом города Москвы путем уступки требования (цессии)". Департамент городского имущества Москвы уполномочен продавать на торгах права требования к своим должникам (дебиторскую задолженность), находящимся в процедуре банкротства. Все заинтересованные граждане и организации могут принять участие в торгах после регистрации на электронной торговой площадке.

"Аналогичные сообщения могут публиковать и другие субъекты Российской Федерации, муниципалитеты, при наличии соответствующей нормативной базы, а также обычные организации, по желанию, - отметил Юхнин, - при этом, в соответствии с законодательством, госорганы и органы местного самоуправления публикуют такие сведения бесплатно".

Федресурс (fedresurs.ru) - основной электронный канал раскрытия юридически значимой информации о субъектах экономической деятельности РФ, общедоступный ресурс для анализа контрагентов, обременений, мониторинга банкротств. Оператором Федресурса является АО "Интерфакс".