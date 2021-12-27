Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Москва опубликует на Федресурсе данные о продаже прав требований к должникам-банкротам

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Департамент городского имущества Москвы получил возможность публиковать объявления о предстоящей продаже на торгах прав требований к своим должникам, находящимся в процедуре банкротства, на сайте Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юрлиц (Федресурс), говорится в совместном сообщении Департамента и АО "Интерфакс", оператора реестра.

В 2021 году Департамент городского имущества начал выставлять на торги права требования к своим должникам-банкротам на электронной торговой площадке Росэлторг. Значительная часть таких лотов обеспечена залогом в виде объектов недвижимости. Покупатель получает статус залогодержателя и сможет удовлетворить свои требования за счет реализации этого залога, либо оставить его себе. Также есть компании без имущества, но с другими активами, которых может быть достаточно для погашения задолженности.

Сегодня информация о продаваемых Департаментом правах требования стала доступна на Федресурсе.

Раскрытие информации о торгах на Федресурсе "позволит привлечь к ним более широкий круг потенциальных покупателей", что поможет, "с одной стороны, быстрее очистить бюджет города от таких долгов, с другой, повысить уровень удовлетворения требований кредиторов, удачно распорядившихся купленными активами", сказал руководитель проекта Федресурс Алексей Юхнин.

В январе-сентябре 2021 года кредиторы компаний-банкротов из 3622,2 млрд рублей своих требований получили лишь 103,6 млрд рублей, или 2,9%, следует из данных Федресурса. При этом уровень удовлетворения требований залоговых кредиторов в этот же период значительно выше - 18,1% (46,6 млрд из 257,5 млрд рублей).

Объявления о предстоящих торгах и их завершении с указанием ссылки на торги на электронной торговой площадке, суммы требований и описанием имущества в залоге размещаются в карточке должника и карточке Департамента городского имущества Москвы на Федресурсе (fedresurs.ru). В разделе "Объявления о продаже прав требований (дебиторской задолженности)" карточки реализована возможностью поиска по актуальным и завершенным торгам.

Проведение торгов регулируется постановлением правительства столицы от 10.08.2020 №1228-ПП "О порядке реализации дебиторской задолженности перед бюджетом города Москвы путем уступки требования (цессии)". Департамент городского имущества Москвы уполномочен продавать на торгах права требования к своим должникам (дебиторскую задолженность), находящимся в процедуре банкротства. Все заинтересованные граждане и организации могут принять участие в торгах после регистрации на электронной торговой площадке.

"Аналогичные сообщения могут публиковать и другие субъекты Российской Федерации, муниципалитеты, при наличии соответствующей нормативной базы, а также обычные организации, по желанию, - отметил Юхнин, - при этом, в соответствии с законодательством, госорганы и органы местного самоуправления публикуют такие сведения бесплатно".

Федресурс (fedresurs.ru) - основной электронный канал раскрытия юридически значимой информации о субъектах экономической деятельности РФ, общедоступный ресурс для анализа контрагентов, обременений, мониторинга банкротств. Оператором Федресурса является АО "Интерфакс".

Москва Федресурс Алексей Юхнин

Новости

Движение на Киевском шоссе в столице восстановлено после пожара

Синоптики спрогнозировали снежную новогоднюю ночь в Москве

Синоптики спрогнозировали снежную новогоднюю ночь в Москве

Пожарные потушили горевший грузовик со сжиженным газом на Киевском шоссе

Киевское шоссе в Новой Москве перекрыто в обе стороны из-за пожара

Задержан мужчина, угрожавший гранатой посетителям ТЦ "Метрополис"

Задержан мужчина, угрожавший гранатой посетителям ТЦ "Метрополис"

Неизвестный угрожал гранатой посетителям ТЦ "Метрополис" на севере Москвы

Неизвестный угрожал гранатой посетителям ТЦ "Метрополис" на севере Москвы

МЧС предупредило москвичей о возможной в ближайшие часы метели

МЧС предупредило москвичей о возможной в ближайшие часы метели

Более 60 рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы из-за непогоды

Более 60 рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы из-за непогоды

Пробки в Москве из-за снегопада достигли 7 баллов

Блогер, помочившийся на стенд памяти ветерана, получил 4 года колонии

Блогер, помочившийся на стенд памяти ветерана, получил 4 года колонии
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });