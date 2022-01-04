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В Москве за сутки число новых заболевших COVID-19 выросло более чем на 45%

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в столице составил 1 967 случаев, что почти в полтора раза больше выявленных накануне, следует из данных оперативного штаба.

Число выздоровевших за минувшие сутки составило 2 274 человек.

Накануне, 3 января, в столице были минимальные с начала сентября прошлого года 1 335 новых заболевших, что более чем на 45% меньше показателей вторника. Между тем, в воскресенье, 2 января, в Москве выявили 1 824 случая COVID-19, что было на 26,2% ниже значений первого дня этого года.

За минувшие сутки в городе умерли 68 пациентов, накануне сообщалось о 70 скончавшихся.

Общее число выявленных в столице случаев COVID-19, по состоянию на 4 января, составляет 2 млн 038 тыс. 342 чел.

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