Около 10 пикетчиков в поддержку протестующих в Казахстане задержали в Москве

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Около десяти человек, вышедших в центре Москвы на пикеты в поддержку участников протестов в Казахстане, были задержаны и доставлены в отделы полиции, сообщил "Интерфаксу" в четверг адвокат Илья Уткин.

"На Чистопрудном бульваре задержали около 10 человек, вышедших на пикеты в поддержку Казахстана. Их отвезли в два отдела полиции: пять человек - в ОВД "Хамовники", пять - ОВД "Пресненский", - сказал он.

Уткин добавил, что выехал в ОВД "Хамовники".

"Интерфакс" не располагает комментарием правоохранительных органов по данной ситуации.