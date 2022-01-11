Власти Москвы разрешили строить на Ленинградском шоссе спорткластер "Динамо"

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) внесла изменения в Правила землепользования и застройки Москвы в отношении территории на Ленинградском шоссе для строительства спортивного кластера "Динамо", сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

Участок площадью около 3,8 га находится по адресу: Ленинградское шоссе, владение 49А. Объектов капстроительства на нем нет. Теперь инвестор сможет там начать строительство.

"Функциональное назначение позволит разместить на участке универсальный стрелково-спортивный комплекс, крытую ледовую площадку с трибунами на 450 зрителей", - сообщила через пресс-службу председатель комитета Анастасия Пятова.

По ее словам, также там разместят площадку для пляжного волейбола с трибунами на 2000 зрителей, тренировочную площадку для пляжного волейбола, а также магазины и общепит. Общая площадь объектов может составить около 20 тысяч кв. м.

Ранее сообщалось, что ГК "Галс-Девелопмент" возвела основания и фундаменты железобетонных конструкций до нулевой отметки в Академии спорта "Динамо". Спорткомплекс строят в рамках комплексной реконструкции территории Центрального стадиона "Динамо".