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Директор башкирского дома престарелых получила 3 года за пожар с 11-ю жертвами

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Абзелиловский районный суд Башкирии вынес приговор директору Дома престарелых Расиме Махияровой, при пожаре в котором в декабре 2020 года погибли 11 постояльцев, сообщила пресс-служба прокуратуры республики в среду; Махиярова получила три года колонии общего режима.

"Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении.

Обвиняемая также лишена права в течение двух лет заниматься оказанием социальных услуг.

Отмечается, что подсудимая полностью признала вину в совершенном преступлении.

Как сообщалось, пожар в пансионате для пожилых в деревне Ишбулдино в Абзелиловском районе Башкирии произошел ночью 15 декабря 2020 года, спастись до приезда пожарных смогли трое проживающих и сотрудница учреждения. 11 постояльцев, жители Башкирии и Челябинской области, погибли в огне.

Установлено, что пансионат работал в одноэтажном деревянном доме с мансардой легально, но права на круглосуточное размещение постояльцев не имел.

Башкирия

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