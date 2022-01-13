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Памятник Минину и Пожарскому демонтировали для реставрации

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Памятник Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому на Красной площади демонтировали для проведения реставрационных работ, сообщили в четверг "Интерфаксу" в Государственном историческом музее.

"В конце декабря 2021 года были завершены работы по оборудованию павильона над памятником Минину и Пожарскому, проведению испытаний кран-балки и инженерному оборудованию павильона. 13 января скульптурная группа была успешно поднята с помощью кран-балки с постамента и перенесена на реставрационно-монтажный стол", - проинформировали в пресс-службе музея.

Как отметил директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин, демонтаж памятника стал самым опасным и ответственным моментом реставрационных работ.

"Теперь реставраторы приступают к детальному обследованию памятника и процессу реставрации", - сказал Левыкин, слова которого привели в музее.

Проектное решение о реставрации памятника на Красной площади без переноса и технология реставрации были одобрены научно-методическим советом при Минкультуры России. В процессе реставрации будет удален технологический каркас фигур и остатки формовочной смеси через технологические отверстия, проведена реставрация внутренней и внешней поверхностей скульптур и барельефов, замена каркаса плинта.

Работы по реставрации памятника будут завершены к ноябрю 2022 года. Стоимость работ составляет 55 млн рублей.

Памятник Минину и Пожарскому - скульптурный монумент, посвященный предводителям Второго народного ополчения 1612 года, а также окончанию Смутного времени и изгнанию польских интервентов из России. Является первым крупным скульптурным памятником в Москве. Был воздвигнут в 1818 году на народные средства.

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